Het lichaam dat vrijdagmiddag is gevonden nabij een booreiland in de Noordzee boven Ameland, is van het veertienjarige Duitse meisje dat sinds zaterdagavond vermist was. Dat bevestigt de politie vrijdagavond op Twitter.

Het meisje verdween zaterdagavond toen ze met haar vader en zusje in de branding naar de zonsondergang keek. Volgens de KNRM zorgde de sterke stroming in de zee er mogelijk voor dat de gezinsleden afdreven.

De vader en de jongste dochter konden zelf het strand weer bereiken. De familie van het meisje sloeg rond 22.30 uur alarm, waarop de lokale autoriteiten een zoektocht begonnen. Ook in de dagen daarna werd naar het meisje gezocht, onder meer vanuit de lucht en in het water, maar toen werd ze niet gevonden.

Naast de politie waren ook lokale vissers betrokken bij de zoektocht. Ook werd bij het strand gezocht. De familie is geïnformeerd over de vondst van het lichaam en het meisje is, na identificatie, aan hen overgedragen.

Het Duitse gezin was op het eiland om vakantie te vieren.