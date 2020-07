Koning Willem-Alexander neemt na de restauratie van de Gouden Koets een besluit over de toekomst van het rijtuig. Dat zei hij vrijdag toen de NOS daar vragen over stelde tijdens het jaarlijkse persmoment voor de zomervakantie.

De restauratie van de Gouden Koets is in 2015 gestart en wordt naar verwachting in 2021 afgerond. In principe wordt de koets daarna weer gebruikt voor de koninklijke rijtour op Prinsjesdag.

Het gebruik van de koets is niet onomstreden. Op een van de panelen staan halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen afgebeeld die geschenken aanbieden aan het Koninklijk Huis. Volgens critici wordt hiermee het koloniale verleden van Nederland verheerlijkt.

"We restaureren hem zoals hij was, het is een deel van ons cultureel erfgoed in Nederland", aldus de koning over het rijtuig dat in 1898 aan toenmalig koningin Wilhelmina cadeau werd gegeven. "Dus we gaan nog niet de geschiedenis herschrijven bij de restauratie."

Hij vertelt de discussie rondom de koets te volgen en dit te blijven doen, maar nu dus nog geen besluit te nemen. De koning benadrukt dat er pas na de restauratie wordt bepaald wat er met de Gouden Koets gaat gebeuren. "Eerst moet hij goed gerestaureerd worden en dan zien we verder."

De SP en GroenLinks riepen in 2011 op tot de verwijdering het paneel met de naam Hulde der Koloniën. In een reactie daarop verklaarde een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst "niet de geschiedenis te gaan herschrijven door de Gouden Koets te vernielen". Ook premier Mark Rutte liet destijds weten niets te voelen voor een eventuele aanpassing van het rijtuig.