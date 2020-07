Een brand bij afvalverwerker Renewi in Vlaardingen zorgt vrijdag voor veel stankoverlast in een groot deel van Zuid-Holland. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt in gesprek met NU.nl dat er zeker 130 klachten zijn binnengekomen uit een enorm gebied.

De Veiligheidsregio kan niet met zekerheid zeggen welke steden last hebben van de stank. Door de wind kan de stank zich snel verspreiden naar steden als Den Haag, Dordrecht en Rotterdam.

Inmiddels hebben hulpdiensten opgeschaald naar GRIP 2. Dat gebeurt alleen als een incident gevolgen heeft voor de omgeving en er wordt gesproken van een regionaal effectgebied.

De brand bij Renewi brak donderdagavond laat uit in een loods. Omwonenden werden vrij kort daarna middels een NL-Alert op de hoogte gesteld van de rookoverlast. Vrijdagochtend was de brand pas onder controle.

Grote berg afval stond langdurig in brand

Volgens Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ging een grote berg afval in vlammen op. Brandweerlieden zijn nog altijd bezig met het nablussen van de brand. Naar verluidt gaat dat het grootste gedeelde van de dag nog in beslag nemen.

Het is niet duidelijk tot wanneer inwoners van Zuid-Holland last blijven houden van de stank. De woordvoerder kan daar geen uitspraak over doen. "We zijn inmiddels met alle betrokken partijen bij elkaar gekomen om te kijken of we extra dingen kunnen doen."