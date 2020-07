De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag celstraffen van 24 en 15 jaar opgelegd aan twee mannen voor hun betrokkenheid bij een vergismoord op een man in Rotterdam in oktober 2018. De aanleiding voor de schietpartij is nooit duidelijk geworden.

De hoogste strafoplegging is voor de 26-jarige schutter Stephen R. Hij is ook schuldig bevonden aan het schieten op omstanders. Morguinne H. van 23 heeft vijftien jaar gekregen voor het besturen van de scooter waarop de mannen zijn gevlucht.

Slachtoffer Dairon Alberto was een van de mannen die op 28 oktober op de Rechthuislaan in Rotterdam stond toen R. de groep van achteren benaderde en het vuur opende. Alberto werd geraakt, probeerde nog te ontkomen, maar werd van dichtbij doodschoten. De schutter schoot daarna op ook nog op twee andere vluchtende mannen.

De aanleiding voor de schietpartij is nooit duidelijk geworden. De twee mannen hebben hier niet over willen verklaren. R. houdt vol onschuldig te zijn en H. geeft alleen toe de scooter te hebben bestuurd, maar verder zwijgt hij.

Ook getuigen willen niet verklaren

Ook de mannen die die avond in 2018 aanwezig waren zwijgen. "Men is bang, praat niet met de politie of wil het anders of zelf oplossen", zei de officier van justitie daarover in zijn requisitoir. "Zo blijven er veel vragen waar de familie van het slachtoffer en ook de politie antwoord op wil, maar niet krijgt."

Uit het onderzoek is niet gebleken dat het slachtoffer banden had met het criminele milieu. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat de man op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.