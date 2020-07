De Tilburgse Kermis gaat dit jaar vanwege de coronavirus niet door, maar vrijdag start wel een afgeslankte versie van Benelux' grootste kermis. Deze zogeheten 'vakantiekermis' bestaat uit zo'n vijftig attracties verspreid over vier pleinen in de stad.

Medio april werd bekendgemaakt dat de Tilburgse Kermis niet door zou gaan in verband met de coronamaatregelen van het kabinet. Nu kermissen weer zijn toegestaan, is besloten om het feest in aangepaste vorm door te laten gaan.

Hoewel de vakantiekermis net zoals de Tilburgse Kermis tien dagen duurt, zijn er wel grote verschillen. Normaal staan in juli meer dan tweehonderd kermisattracties in de Brabantse stad. Er zijn voor de verandering geen grote feesten rondom de kermis. De populaire Roze Maandag en de vuurwerkshow gaan eveneens niet door.

De attracties staan tot en met 26 juli op het Stadsplein, Besterdplein, Koningsplein en de Paleisring. Er staan hekken om de pleinen die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Ook de attracties, waar minder personen tegelijkertijd in mogen dan normaal, zijn omheind.

De kermis in Tilburg gaat vrijdag om 15.00 uur officieel van start. (Foto: Pro Shots)

Toezicht op 1,5 meter afstand

De bezoekers moeten op de kermisterreinen 1,5 meter afstand houden. Er geldt alleen een uitzondering voor minderjarigen. Zij krijgen een bandje zodat voor de toezichthoudende gastheren- en vrouwen duidelijk is wie afstand moet bewaren van anderen.

De kermis duurt elke dag tot 23.00 uur, terwijl de attracties in voorgaande jaren pas na middernacht op slot gingen. Bezoekers hoeven van tevoren geen reserveringen te plaatsen, maar moeten er wel rekening mee houden dat er geen nieuwe kermisgangers worden toegelaten als een plein vol raakt.