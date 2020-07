De Duitse federale politie heeft twee kopstukken van de rechts-extremistische groepering Goyim Partei Deutschland (GPD) opgepakt. Een van hen, Fadi J., werd in de Limburgse plaats Heerlen gearresteerd, melden meerdere Duitse media. J. is een van de oprichters en leiders van de GPD en wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

De andere verdachte, Marcus B., werd in Berlijn gearresteerd. Ook zijn de huizen van zes andere verdachten doorzocht. Het is onbekend of J. woonachtig was in Heerlen.

De groepering werd in 2016 opgericht en roept op sociale media op tot onder meer geweld tegen joden. Ook maakt de de GPD zich schuldig aan de verspreiding van antisemitische propaganda en neonazistische ideologieën en ontkent ze de Holocaust.

Volgens de Duitse federale politie is de zaak "bijzonder", omdat de groep het recht van bepaalde bevolkingsgroepen op levensvrijheid in gevaar zou brengen.