Mocht het coronavirus weer opleven, dan is het niet de bedoeling dat er opnieuw een landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen komt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge donderdagmiddag in een brief de Tweede Kamer.

"Alle inzet is erop gericht het opnieuw inzetten van deze maatregel maximaal te voorkomen", schrijft de Jonge. "Met de huidige ervaringen, inzichten en capaciteit staan we er nu veel beter voor dan in maart het geval was."

In maart werden alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg in opdracht van het kabinet gesloten om ouderen te beschermen tegen het coronavirus. Inmiddels mag er weer bezoek worden ontvangen.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) adviseerden eerder deze maand om verpleeghuizen hun eigen bezoekersregeling te laten bepalen. Niet elke regio werd even hard getroffen door het virus, maar gold er wel een landelijke bezoekersregeling. Veel ouderen hebben zich in deze tijd eenzaam gevoeld.

De Jonge schrijft in de Kamerbrief dat dit inderdaad beter is dan een landelijk bezoekverbod.