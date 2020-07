Boeren moeten zich tijdens demonstraties aan de wet houden en doen ze dat niet, dan wordt er opgetreden. Dat is de uitkomst van overleg tussen de politie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de 25 veiligheidsregio's en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft aangekondigd woensdag op meerdere plekken in het land te gaan demonstreren tegen de voermaatregel die landbouwminister Carola Schouten vanaf 1 september in wil voeren.

Over de locaties en de exacte vormgeving van de boerenprotesten wil FDF nog niets kwijt, maar volgens de actiegroep zal "heel Nederland bijdragen" aan de verminderde stikstofuitstoot. Een woordvoerder van de actiegroep geeft mensen het advies om thuis te blijven.

De boerendemonstraties worden niet verboden, als die maar aan dezelfde voorwaarden voldoen als andere protesten, staat in het statement dat de politie, Justitie, de NCTV en de veiligheidsregio's maken.

De demonstratie mag geen risico's opleveren voor de "gezondheid, het verkeer en de openbare orde en veiligheid". Gebeurt dat wel of houdt een organisatie zich niet aan de afspraken, dan wordt er gehandhaafd.

Trekkers hebben geen toegang tot snelwegen

Maandag spraken de veiligheidsregio's al met elkaar af dat een landelijk trekkerverbod bij demonstraties niet nodig is. De trekkers mogen echter niet op auto- of snelwegen komen. Gebeurt dat wel, dan wordt ook daarop gehandhaafd, in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

FDF heeft landbouwminister Carola Schouten tot dinsdag de tijd gegeven om de voermaatregel voor koeien van tafel te vegen. De regel - die voorschrijft dat koeien minder eiwit gevoerd mogen krijgen - wordt vanaf 1 september voor vier maanden ingevoerd.

Koeien stoten door de verminderde hoeveelheid eiwit minder stikstof uit en die stikstofruimte kan gebruikt worden voor woningbouw en de aanleg van wegen. Boeren zijn echter bang dat de voermaatregel ten koste gaat van de gezondheid van hun vee.

Schouten heeft al laten weten niet op het ultimatum van FDF in te gaan. Wel gaat ze in gesprek met experts over de gezondheidsgevolgen van de maatregel.