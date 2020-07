Twee tieners hebben donderdag tien maanden jeugddetentie opgelegd gekregen voor het doodsteken van een 64-jarige man tijdens een roofoverval in Hoofddorp. Ook is een voorwaardelijke PIJ-maatregel - een soort jeugd-tbs - opgelegd.

Het slachtoffer wilde op 16 december 2019 pinnen. De tieners, toen beiden vijftien jaar oud, bedreigden hem met een mes en wilden het geld afnemen. Er ontstond een worsteling, waarbij een van de jongens de man meerdere keren stak met het mes. Hij overleed ter plaatse.

"Gebleken is dat de jongens de overval tot in detail hadden voorbereid. Ze hadden goed nagedacht over het dragen van camouflerende kleding, gezichtsbedekking, het meenemen van messen en het thuislaten van hun mobiele telefoons, zodat zij niet herkend zouden kunnen worden", zo beschrijft de rechtbank in Haarlem. De buit bedroeg slechts 100 euro.

De rechtbank heeft naast de detentie ook als voorwaarde gesteld dat de jongens zich intensief moeten laten behandelen om herhaling te voorkomen. Daarnaast moeten ze schadevergoedingen van in totaal meer dan 100.000 euro betalen aan de vrouw en de kinderen van het slachtoffer.

Maximale straf is een jaar cel

De maximale straf voor kinderen van twaalf tot vijftien jaar oud is een jaar in een justitiële jeugdinrichting. Een minderjarige van zestien jaar of ouder kan maximaal twee jaar jeugddetentie opgelegd krijgen.

De vrouw van het slachtoffer, die alles heeft zien gebeuren, heeft in gesprek met NRC gezegd dat ze het maatschappelijke probleem achter de gebeurtenis wil aankaarten, zodat de dood van haar echtgenoot niet helemaal voor niets is geweest.

De politie maakte in maart bekend dat er de afgelopen twee jaar een zorgwekkende stijging te zien is van het aantal jongeren dat bij steekincidenten betrokken is. "De gemeenschappelijke boodschap zou moeten zijn dat het dragen van een wapen onacceptabel is. Dat jongeren met messen rondlopen, is niet normaal", zegt Anja Schouten, portefeuillehouder Jeugd bij de politie.