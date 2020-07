De douane heeft in de eerste zes maanden van dit jaar in totaal 25.599 kilo cocaïne in beslag genomen in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Dat is twee keer zoveel als in de eerste helft van 2019, toen 12.160 kilo werd onderschept.

De ruim 25.000 kilo was verdeeld over 77 zendingen. In de eerste maanden van 2019 ging het om zestig zendingen. De grootste vangst van 2020 betrof 4.515 kilo cocaïne in Vlissingen, vermoedelijk afkomstig uit Costa Rica. De straatwaarde van de drugs werd geschat op zo'n 180 miljoen euro.

De douane laat weten dat er meer cocaïne in beslag is genomen vanwege een intensievere samenwerking met de nationale opsporingsdiensten en de internationale douanediensten van bijvoorbeeld Brazilië en België.

Of dit de enige reden is of dat er ook daadwerkelijk meer gesmokkeld wordt, valt niet te zeggen. Ook is de eventuele impact van het coronavirus onduidelijk, omdat de stijging van de drugsvangsten al sinds 2018 zichtbaar is.