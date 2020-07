Een klein deel van de Nederlanders laat zich testen als ze coronagerelateerde klachten hebben, blijkt woensdag uit onderzoek van het RIVM en de GGD's. Een meerderheid van de Nederlanders zegt achter het beleid te staan, maar slechts 12 procent van de mensen met coronasymptomen laat zich daadwerkelijk testen.

Wanneer mensen nog geen klachten hebben, zegt 68 procent (van de 50.000 ondervraagden) zich te willen laten testen. Als mensen die klachten (zoals een loopneus of hoesten) daadwerkelijk hebben, zegt 28 procent hiertoe bereid te zijn.

Ongeveer 12 procent van de mensen met klachten geeft aan zich ook daadwerkelijk getest te laten hebben. Daarbij zegt acht op de tien mensen met klachten toch naar buiten te zijn gegaan, ondanks het advies van het RIVM dit niet te doen.

Volgens het RIVM is het lage percentage te verklaren met het feit dat mensen hun klachten toeschrijven aan verschijnselen die ze vaker hebben, zoals hooikoorts of een 'normale' verkoudheid.



"Bovendien zijn mensen gewend om bij milde klachten niet meteen naar de dokter te gaan; ze willen 'het eerst nog even aan kijken'", schrijft het RIVM. "Terwijl COVID-19-klachten in de praktijk eigenlijk niet te onderscheiden zijn van een gewone verkoudheid, en thuisblijven en snel testen het devies is."