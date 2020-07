Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag besloten dat Tony D. voorlopig vast moet blijven zitten op verdenking van betrokkenheid bij de vergismoord op Djordy Latumahina in oktober 2016. De man werd eerder vrijgesproken door de rechtbank bij gebrek aan bewijs.

Volgens het hof zijn er op dit moment voldoende ernstige bezwaren om de 37-jarige D. vast te zetten. De man werd in juni aangehouden omdat hij inmiddels ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de plannen om in 2015 crimineel Naoufal F. te vermoorden.

De rechtbank beslist maandag of D. ook in laatstgenoemde zaak vast blijft zitten. Het is juridisch mogelijk om voor meerdere zaken gevangenneming te eisen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt in beide zaken over (nieuw) bewijs te beschikken in de vorm van versleutelde, maar leesbaar gemaakte berichten verstuurd met PGP-telefoons.

Mannen vormden volgens justitie moordcommando

Volgens justitie is op basis van deze berichten inmiddels duidelijk dat D. samen met medeverdachten Cedric R. en Djurgen W. een zogenoemd moordcommando heeft gevormd. R. als man die de opdrachten aannam en W. en D. als uitvoerders.

Dat zou ook het geval zijn geweest bij de vergismoord op Latumahina. R. en W. zijn in tegenstelling tot D. wel veroordeeld voor deze zaak.

De rechtbank oordeelde dat op basis van deze aanwijzingen en de verklaring van een anonieme getuige die zegt dat D. betrokken was bij de moord op Latumahina, er voldoende reden is om gevangenneming te bevelen.

Man blijft betrokkenheid ontkennen

D. zelf blijft ontkennen dat hij betrokken is bij de moord, net als bij het voornemen om F. te liquideren.

Hij zegt wel contact te hebben gehad met zijn medeverdachten omdat ze samen in de handel in softdrugs zaten. Met moorden heeft hij naar eigen zeggen niks te maken.