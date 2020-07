Bij een groot onderzoek op een metaalrecyclingsbedrijf in het Limburgse Venlo zijn in de afgelopen dagen honderden kilo's goud, contant geld, onroerend goed, auto's en horloges in beslag genomen. De aangetroffen goederen hebben een totale waarde van meer dan 10 miljoen euro, laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten.

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en politie begonnen afgelopen zaterdag met de doorzoeking van het bedrijventerrein en drie woningen van functionarissen van het metaalrecyclingsbedrijf. Daarbij werd onder meer beslag gelegd op de administratie, 450.000 euro aan contant geld, drie panden, verschillende dure sportauto's en sieraden.

In het bedrijfspand werd daarnaast voor "miljoenen euro's" aan edelmetaal aangetroffen. Het gaat om honderden kilo's, die "verhuld" waren in het pand, zegt een woordvoerder van het OM tegen NU.nl. Hoe dit materiaal precies was verhuld, kon de woordvoerder niet zeggen. Ook moet nog worden onderzocht of en in hoeverre het edelmetaal restproduct is van het recyclingsproces van het metaalafval.

Twee functionarissen van het bedrijf zijn aangehouden vanwege bezit van de ongeveer tien wapens die werden aangetroffen bij de doorzoekingen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is de komende dagen nog bezig met de ontmanteling van een container vol deels verouderde munitie en mortieren, die eveneens werd gevonden bij de doorzoekingen.

De aangetroffen stukken edelmetaal. (Foto: Functioneel Parket OM)

Inval na 'meerdere verdachte signalen'

Reden voor de inval bij het recyclingsbedrijf is dat er "meerdere verdachte signalen" vanuit het bedrijf kwamen, aldus een woordvoerder van het OM in gesprek met NU.nl. Wat voor signalen dat precies waren, kan de woordvoerder niet toelichten.

Het onderzoek vond plaats in het kader van financieel rechercheren, waarmee criminele geldstromen in kaart worden gebracht door de veiligheidsdiensten. "We hebben het vermoeden dat het legale bedrijfsproces van het recyclingsbedrijf is gebruikt om financiële gelden wit te wassen", zegt de woordvoerder.

Daarnaast lagen bij het bedrijf enorme hoeveelheden afval opgeslagen, die zo hoog opgestapeld waren dat ze boven de vastgestelde maximumhoogte van 10 meter uittorenden. Het afval kwam ook op naastgelegen terreinen terecht, stelde de politie vast. Dat heeft gevolgen voor het milieu, want de bodem van die percelen is niet beschermd tegen het afval.

Naast van witwassen en milieudelicten wordt het bedrijf ook verdacht van valsheid in geschrift en heling. Er werd volgens het OM een "aanzienlijke hoeveelheid goederen" aangetroffen die waarschijnlijk afkomstig is van diefstal.

Het onderzoek naar het bedrijf is nog "in volle gang", aldus de woordvoerder. Of er naast de twee aanhoudingen vanwege verboden wapenbezit nog meer aanhoudingen verricht worden, moet nog blijken.