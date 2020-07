Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag achttien maanden celstraf geëist tegen de man die in 2018 een groep mensen aanreed bij het festival Pinkpop in Landgraaf, waarbij een 35-jarige man uit Heerlen omkwam. Danny S. valt niet te verwijten dat hij te hard heeft gereden en hij was ook niet onder invloed van alcohol of drugs, maar volgens justitie zag hij de festivalgangers over het hoofd doordat hij niet goed oplette.

S. reed in de nacht van 17 op 18 juni 2018 rond 4.00 uur op de Mensheggerweg, maar kende er de weg niet en was in de war doordat er wegen waren afgesloten.

Volgens het OM had S. de mensen echter wel moeten zien zitten, zeker nadat hij al een keer zoekend langs de groep was gereden. Ook wordt het hem aangerekend dat hij de mensen "in hulpeloze toestand" heeft achtergelaten door weg te rijden. Naast de celstraf wordt vijf jaar rijontzegging geëist.

Drie anderen zijn bij het ongeluk zwaargewond geraakt en ervaren daar nu nog steeds de gevolgen van. Zo heeft een van hen hersenletsel opgelopen. Een reconstructie van de politie heeft uitgewezen dat S. de groep wel had moeten zien zitten.

In het gebied gold een aangepaste snelheid, maar er stonden te weinig borden die dit duidelijk moesten maken. Op eigen initiatief, nadat hij mensen had zien lopen langs de weg, was S. al wat langzamer gaan rijden. Of hij op zijn telefoon bezig was ten tijde van het ongeluk is niet duidelijk geworden, doordat hij naar eigen zeggen de toegangscode is vergeten.

S. meldde zich bij politie

S. is na het ongeluk naar Amsterdam gereden voor zijn werk. Volgens zijn werkgever heeft S. trillend gezegd dat hij "over mensen heen" was gereden. "Het was pikkedonker, ik heb ze echt niet gezien en weet niet wat ik moet doen." Die dag heeft hij zich uiteindelijk bij de politie gemeld.

Onderzoek had eerder al uitgewezen dat er geen opzet in het spel was. De verdediging wijst erop dat de groep slecht zichtbaar was en dat de straatverlichting hierin ook niet voor veel verbetering zorgde. Ook zegt advocaat Raimon Maessen dat de politie niet heeft ingegrepen door de groep voor het ongeluk te wijzen op de gevaren van op de weg zitten.