De 'appeltjesgroene' gevel van een huis in Den Helder mag niet dezelfde kleur blijven, zo heeft de Raad van State woensdag geoordeeld in een beroep in de zaak. De rechters benadrukken dat het er niet om gaat of de kleur "mooi of vrolijk" is, maar oordelen dat de kleur te ver afwijkt van de eisen die zijn gesteld door de gemeente.

In de buurt is veel commotie ontstaan over het huis. Diverse omwonenden wilden al in gesprek over de kleur van de gevel, die door sommigen 'appeltjesgroen' wordt genoemd en door anderen 'geelgroen'. Ook de gemeente wilde liever een andere kleur op de gevel.

Na deze reactie van de gemeente startte Ineke van Amersfoort, de bewoonster, een zaak bij de rechtbank in Amsterdam. Deze oordeelde echter ook dat ze het huis moest overschilderen.

"Dat de gemeente haar in 2008 wel toestond om haar huis groen te schilderen, maakt dit niet anders. Toen ging het namelijk om een andere, minder felle tint groen", zo zei de rechtbank vorig jaar. Hierop is de vrouw in beroep gegaan.

Ook de Raad van State zegt nu dat het gemeente gelijk had in het standpunt dat de geelgroene kleur "door de intensiteit daarvan afbreuk doet aan de harmonie in de wijk". Het is niet bekend welke kleur het huis nu zal gaan krijgen.