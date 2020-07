De bezetting van tbs-klinieken is in 2019 voor het eerst in jaren weer toegenomen, meldt de NOS woensdag op basis van cijfers van TBS Nederland. Doordat er steeds meer aanvragen zijn, creëren klinieken zelfs extra bedden.

De klinieken zijn berekend op een toestroom van ongeveer 100 personen per jaar, maar dat is in de afgelopen jaren gestegen tot 150. In 2015 zaten 1.655 personen in een tbs-kliniek, waarna het aantal daalde. Vorig jaar steeg het aantal tbs'ers naar 1.504.

Dar er weer een hogere bezetting is, komt volgens Harry Beintema, voorzitter van TBS Nederland, doordat rechters vaker kiezen voor een verplichte tbs-behandeling. Begin dit jaar werd al duidelijk dat in 2019 meer daders tbs opgelegd kregen dan vijf jaar eerder.

Volgens Beintema komt dit door onder meer het "Michael P.-effect", waarmee hij verwijst naar de man die veroordeeld is voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber en de discussie die ontstond omdat P. eerder geen tbs opgelegd kreeg.

82 Wat is tbs precies?

Focus op verbeteren uitstroom van tbs'ers

Vanwege de hogere toestroom worden extra bedden gecreëerd, maar uit onderzoek blijkt dat tbs-klinieken zich vooral focussen op het verbeteren van de uitstroom van patiënten. De instellingen zijn volgens de NOS geen voorstander van het openen van nieuwe klinieken, omdat het aantal aanvragen weer kan dalen.

Volgens Beintema hebben klinieken steeds meer moeite om een woonplek te vinden voor tbs-patiënten die klaar zijn met hun behandeling. Dat die groep groter wordt, helpt volgens hem niet mee.

Momenteel wachten 45 personen in de gevangenis totdat ze naar een tbs-kliniek kunnen. De gemiddelde wachttijd was vorig jaar drie maanden. Vanaf vier maanden, wat volgens TBS Nederland slecht is voor de behandeling, komt de wachtende tbs-patiënt in aanmerking voor een tegemoetkoming van enkele honderden euro's per extra maand.