In de ochtend is er lokaal kans op dikke mist. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af en kan er af en toe regen vallen, vooral in het noorden en oosten van het land.

Het wordt tussen de 17 en 21 graden en er staat een matige zuidwestenwind.

Donderdag wordt ook een wisselvallige dag, met zon en af en toe een bui.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.