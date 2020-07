Een 45-jarige man uit Velp (Gelderland) is eind juni aangehouden op verdenking van het plegen van ontucht met kinderen. Dat schrijft Omroep Gelderland dinsdag. De man is verdachte in zeker 31 zaken.

De politie kreeg in 2016 een melding binnen van ontucht door een onbekende man bij een minderjarige in Nunspeet. Begin dit jaar kwam de politie de verdachte op het spoor, waarna zijn woning werd doorzocht. Volgens Omroep Gelderland werd hij op 30 juni opgepakt.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij tientallen incidenten die vanaf 2014 zouden hebben plaatsgevonden.

De ontucht vond voornamelijk plaats in Gelderland en Overijssel. Het gaat in ieder geval om incidenten in Borne, Doetinchem, Ede en Nunspeet.

De man zit vast. Zijn voorlopige hechtenis is dinsdag met twee weken verlengd.