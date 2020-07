Het aantal pleeggezinnen in Nederland is voor het eerst in jaren toegenomen, meldt Pleegzorg Nederland dinsdag. Het aantal kinderen dat wacht op een plaatsing bij pleegouders neemt echter ook nog steeds toe.

In 2019 zijn 2.778 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 8 procent meer dan in 2018. Het totaal nam daarmee iets toe naar 16.700.

In 2017 zetten in totaal 16.655 pleeggezinnen zich in voor de opvang van pleegkinderen, wat in 2018 licht afnam tot 16.534. Vorig jaar groeide dat aantal dus weer.

Volgens Jeugdzorg Nederland is de groei in het aantal pleegouders voor een deel te danken aan de recente campagne Open je wereld. "Ook wordt de lokale samenwerking tussen gemeenten en pleegzorgaanbieders bij de werving van nieuwe pleegouders steeds vanzelfsprekender", aldus Ruud Stevens van Jeugdzorg Nederland.

Naast de groei is echter ook het aantal kinderen toegenomen dat wacht op pleegzorg. Eind 2019 waren dit in totaal 970 kinderen.

Ongeveer de helft van de kinderen die wachten op pleegzorg, is aangemeld voor deeltijdpleegzorg. "Het aantal pleegouders dat beschikbaar is voor deeltijdpleegzorg blijft helaas achter bij de toenemende vraag. Veel mensen denken bij pleegzorg aan fulltime zorg", aldus Stevens.