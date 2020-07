Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van vandaag.

Pandababy Ouwehands mogelijk vernoemd naar Van Gogh

Het Ouwehands Dierenpark in Rhenen laat het publiek beslissen over de naam van de in mei geboren reuzenpanda. Er zijn vijf Chinese namen bedacht waarop gestemd kan worden, waaronder Fan Xing, de naam die in China voor de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh wordt gebruikt.

De overige namen zijn Xing He, He Shun, Dan Qing en He Kang.

Franse zorgmedewerkers krijgen loonsverhoging

De Franse regering investeert 8 miljard euro in de salarissen van zorgmedewerkers, zo heeft de Franse premier Jean Castex laten weten. De salarisverhoging is bedoeld als steun in de rug voor de zorgmedewerkers in de coronacrisis.

Verpleegkundigen en verzorgers krijgen er maandelijks gemiddeld 183 euro bij. Ook het salaris van artsen in de openbare sector gaat omhoog.

Beekse Bergen verwelkomt zeldzame rode panda

Nog meer dierennieuws: in Safaripark Beekse Bergen is begin juli een zeldzame rode panda geboren.

Dinsdag deelde het park de eerste beelden van de kleine panda.

25 Zeldzame rode panda geboren in Safaripark Beekse Bergen

Ajax-speler David Neres vader geworden van dochter

David Neres is vader geworden. De 23-jarige voetballer van Ajax en het Duitse model Kira Winona hebben een dochter gekregen, zo maakt Neres op Instagram bekend.

In het bijschrift bij de zwart-witfoto, waarop de kersverse vader en moeder met de baby te zien zijn, schrijft de aanvaller: "Welkom mijn engel." Het is het eerste kind voor het stel. Het heeft de naam Hope Winona Neres gekregen.

Reisadvies Porto weer geel

Het aantal coronabesmettingen in de regio Porto is weer stabiel. Daarom heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies aangepast van 'oranje' naar 'geel'. Een bezoek aan de regio Lissabon blijft nog wel risicovol; dit advies blijft voorlopig oranje.

Het reisadvies voor de twee Portugese steden veranderde twee weken geleden naar oranje vanwege het toenemende aantal besmettingen in deze regio's. Het nieuws dat Porto weer een 'geel' advies heeft gekregen, werd op sociale media door veel Nederlanders blij ontvangen.