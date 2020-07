Nog drie mannen zijn dinsdag opgepakt vanwege betrokkenheid bij de ongeregeldheden na het verboden antilockdownprotest op zondag 21 juni op het Malieveld in Den Haag. Die zondag werden er al 425 personen aangehouden.

De drie verdachten die dinsdag zijn opgepakt zijn een 18-jarige en 25-jarige man uit Den Haag en een 33-jarige Rotterdammer. Zij zijn in hun woning aangehouden en worden later gehoord.

"Tijdens de confrontaties met de Mobiele Eenheid (ME) is fors geweld gebruikt door de onruststokers. Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf", aldus de politie over de ongeregeldheden.

Den Haag had de demonstratie verboden en dat verbod werd later door de rechter bekrachtigd, omdat het niet mogelijk zou zijn om 1,5 meter afstand te houden.

Later stond waarnemend burgemeester Johan Remkes de demonstratie alsnog toe, mits demonstranten afstand tot elkaar hielden. Daar bleek tijdens de demonstratie echter geen sprake van, constateerde de politie.

Politie toont dinsdag beeldmateriaal van andere verdachten

Na zondag 21 juni werden er nog meer personen aangehouden voor openlijke geweldpleging. Alle opgepakte personen zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar blijven wel verdachten in het onderzoek.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Door middel van beeldmateriaal probeert de politie nu achter de identiteit van andere verdachten te komen.

In de programma's Opsporing Verzocht en Team West worden dinsdagavond enkele van die beelden getoond. Opsporing Verzocht is om 20.30 uur bij NPO1 te zien en Team West bij Omroep West vanaf 17.00 uur.