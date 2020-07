Het Rotterdamse architectenbureau West 8 heeft besloten een grote opdracht in de Amerikaanse stad Baltimore terug te geven nadat in de VS commotie was ontstaan over een foto van Zwarte Piet. Het kiekje was acht jaar geleden gemaakt op een sinterklaasfeest. De opdracht zou het bedrijf bijna 3 ton opleveren.

NRC meldt dat West 8 van de opdracht afzag nadat het stadsbestuur van Baltimore de foto onder ogen had gekregen. In een reactie aan het vakblad The Architect's Newspaper bekritiseerde het stadsbestuur het "racistische personage".

De foto, die naar buiten werd gebracht door de krant Baltimore Brew, leidde tot veel woede onder bewoners van de metropool. De meerderheid van de bevolking van de stad in Maryland is van kleur. Het Rotterdamse bureau wil niet dat de commotie over de foto "afleiding vormt voor het team en het proces".

West 8 zegt in een verklaring op zijn website dat het de Black Lives Matter-beweging steunt en elke vorm van racisme afwijst.

Blackfacetraditie geldt in de VS als erg racistisch

In de VS wordt de zogenoemde blackfacetraditie, het zwart schminken van witte mensen, als erg racistisch beschouwd. De VN bracht een paar jaar geleden een rapport uit waarin Zwarte Piet sterk werd veroordeeld als een racistische karikatuur. De Kinderombudsman constateerde in een rapport dat Zwarte Piet in strijd is met het Kinderrechtenverdrag omdat de figuur uitsluiting, pesten en discriminatie uitlokt.

Premier Mark Rutte erkende recent dat hij zelf ook anders over Zwarte Piet is gaan denken, omdat hij inmiddels veel Nederlanders heeft gesproken die worden gediscrimineerd vanwege het kinderfeest.