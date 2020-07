Kroongetuige Nabil B. zou een tweede telefoon in zijn cel hebben gehad, blijkt uit een brief van de rechter-commissaris die NRC heeft ingezien. Het gaat om een iPhone 5, die het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) binnen een dag wist te ontgrendelen.

De kroongetuige in het Marengo-proces vertelde vorig jaar al tijdens een zitting dat hij in zijn cel over een PGP-versleutelde Blackberry-telefoon beschikte in de maanden na zijn aanhouding.

Met zijn eerste telefoon voerde B. gesprekken met zijn medeverdachten, waaronder Ridouan T., waardoor hij erachter kwam dat zijn leven in gevaar was. Deze kennis speelde mee in zijn beslissing om kroongetuige te worden, heeft B. aangegeven.

Dat B. naast zijn Blackberry een tweede telefoon had, wijst erop dat hij onder ede gelogen heeft, schrijft NRC. Tijdens een verhoor in juli vorig jaar ontkende de kroongetuige over een ander communicatiemiddel te beschikken.

NFI kraakte telefoon binnen een dag

Het NFI wist de zes-cijferige code van de iPhone 5 binnen een dag te kraken met speciale software, schrijft de krant. B. bleek de iPhone van september 2017 tot en met 9 februari 2018 in zijn bezit te hebben gehad. De rechter-commissaris zou de inhoud van de telefoon, de gesprekken tussen B. en zijn advocaat uitgezonderd, volgens NRC willen toevoegen aan het strafdossier.

Onderzoek naar zijn eerste telefoon, de Blackberry, wees uit dat hij uit dat hij dit toestel van 12 november tot december 2017 gebruikt heeft. Destijds zei de officier van justitie dat het OM niet wist dat B. een telefoon had, maar later bleek dat dit al sinds november 2017 bekend was bij justitie.

Telefoon via advocaat naar OM

De iPhone kwam in handen van het OM na een breuk tussen B. en de anonieme advocaat die Derk Wiersum opvolgde. Wiersum is in september 2019 doodgeschoten.

Na de dood van Wiersum zou de iPhone in een envelop aan de Amsterdamse deken overhandigd zijn, die het toestel doorgaf aan Wiersums opvolger, schrijft AD op basis van ingewijden.

Huidige advocaten: 'Geen strafbare feiten op iPhone'

Na een breuk tussen de anonieme advocaat en B. weigerde de advocaat de envelop direct aan B. terug te geven, maar wilde dit via de deken doen, schrijft NRC. Toen B. de advocaat daarop bedreigde, lichtte de advocaat de zaaksofficier van justitie in.

De twee huidige advocaten van B. laten NRC weten kennis genomen te hebben van de brief. Hun cliënt is van plan het bestaan van de iPhone bij de volgende zitting toe te lichten. Op het toestel zou niets strafbaars staan.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt tegen NU.nl momenteel niet op de zaak te kunnen reageren.