Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Komeet Neowise met blote oog te zien

In de nacht van zaterdag op zondag was komeet Neowise door een gebrek aan bewolking goed te zien in Nederland, meldt Weerplaza. De helderste komeet sinds 1997 is nog tot en met woensdag met het blote oog waar te nemen, mits het weer geen roet in het eten gooit.

Helaas ligt bewolking de komende nachten wel op de loer. Wil je toch een poging wagen om de komeet met eigen ogen te zien? Kijk dan tussen 0.00 uur en 3.00 uur vanaf een donkere plek richting het noordnoordwesten.

62 Komeet Neowise met blote oog zichtbaar vanaf Terschelling

Groep miljonairs wil hogere belastingen om coronacrisis op te lossen

Tientallen miljonairs en miljardairs van over de hele wereld hebben een brief ondertekend waarin ze hun overheden vragen om rijken zwaarder te belasten. Ze schrijven dat geld nu en de komende jaren hard nodig zal zijn door de coronacrisis, en dat ze overheden daarmee graag te hulp schieten.

Lama-antistoffen ingezet tegen corona

Een groep Britse wetenschappers van het Rosalind Franklin Institute onderzoekt of lama's ons kunnen beschermen tegen het coronavirus, schrijft BBC News.

De dieren hebben veel kleinere antilichamen dan mensen, die na enige moleculaire herbewerking mogelijk ingezet kunnen worden tegen het coronavirus bij mensen. Het medicijn, een "cocktail van antilichamen" zou binnen enkele maanden al de eerste klinische proeven kunnen ingaan, zeggen de wetenschappers, die maandag een update over de ontwikkeling publiceerden in Nature Structural and Molecular Biology.

Beeld: NU.nl/Mariet van der Heijden

Nederlands bedrijf bouwt Amerikaanse waterstofvrachtwagens

Het Nederlandse Holthausen Clean Technology bouwt waterstofvrachtauto's voor de Amerikaanse fabrikant Hyzon Motors, zo bevestigt het bedrijf maandag na berichtgeving door RTV Noord.

Het bedrijf mikt op een uiteindelijke productiecapaciteit van tweeduizend exemplaren per jaar in 2024 en bouwt de wagens voor de Europese markt, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Zeehondenpup in Den Helder bevrijd

Een zeehondenpup die in Den Helder verstrikt was geraakt in een herbruikbare boodschappentas, is zondag na enkele dagen bevrijd, meldt NH Nieuws. De pup is een geliefde verschijning in de Helderse wijk Boatex, waar het dier drie weken geleden op een vlot geboren zou zijn.

Medewerkers van de dierenambulance en Zeehondencentrum Pieterburen wisten de zak na veel moeite voor een deel van het dier af te krijgen, zodat het weer zelfstandig kon bewegen. Uit foto's van viskoerier Bert de Groot bleek later dat de pup de tas helemaal van zich afgeschud had.