Op de Opaallaan in Hoofddorp is maandagmiddag een man om het leven gekomen bij een schietincident. Eén verdachte is aangehouden, de politie zoekt een tweede verdachte.

Ter plaatse is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. Over zijn identiteit of leeftijd is nog niets bekend.

De politie zoekt met helikopters, speurhonden en motorrijders naar een vermoedelijke tweede verdachte die op de vlucht is geslagen. Een eerste man kon meteen aangehouden worden.