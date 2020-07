Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag bekendgemaakt dat de leider van Caloh Wagoh, Delano R., wordt verdacht van het voorbereiden van de moord op Robin van O. Laatstgenoemde werd onlangs aangehouden na de ontdekking van een serie van containers met daarin onder meer een martelkamer.

Volgens justitie zou R. in de periode van februari 2017 tot februari 2018 samen met Jermaine B. plannen hebben voorbereid om Van O. te liquideren.

De Telegraaf meldde onlangs dat Van O. in 2018 door justitie was gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond en het verstandig was om naar het buitenland te vertrekken. Het zou Ridouan T. zijn die hem naar het leven stond.

De politie maakte op 7 juli bekend in een loods in het Brabantse Wouw een aantal containers te hebben ontdekt die zouden dienen als een gevangenis voor criminele rivalen. Een van de containers lag vol met attributen die gebruikt kunnen worden om te folteren.

R. wordt verdacht van het aannemen van moordopdrachten van T. Het proces tegen eerstgenoemde en andere leden van Caloh Wagoh is maandag hervat met een inleidende zitting.

78 Politie geeft beelden van Brabantse 'martelkamer' vrij

Nieuwe verdachten liquidatie aangehouden

Het OM maakte maandag eveneens bekend dat er nieuwe verdachten zijn aangehouden voor de moord op Justin Jap Tjong in januari 2017.

Het gaat om Ferman D., Guyno O. en Ferrel T. De twee laatstgenoemden zijn veroordeeld voor het uitvoeren van de vergismoord op Hakim Changachi op 12 januari 2017. Deze zaak dient nog wel in hoger beroep.

Ook Jap Tjong was betrokken bij deze liquidatie. Het OM zegt op zitting dat uit versleutelde, maar leesbaar gemaakte berichten is gebleken dat iemand geslachtofferd moest worden voor deze vergissing.