De brandweer heeft zondagavond een persoon uit een auto gehaald die in het water was beland in de Eerste Binnenhaven in Vlissingen. Het is nog onduidelijk of er nog andere inzittenden in de auto zaten.

De persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is gezocht naar eventuele andere inzittenden maar die zijn tot dusver niet aangetroffen.

Rond 23.40 uur werd er melding gemaakt van een auto het water, waarna de Veiligheidsregio Zeeland het scheepsvaartverkeer tijdelijk heeft stilgelegd. Een duiker van het KNRM vond de auto en heeft samen met hulp van de brandweer een inzittende naar de kant gebracht.

De politie onderzoekt nog hoe de auto precies in het water is beland.