Het veertienjarige meisje dat zaterdagavond vermist raakte ten noorden van Buren op Ameland, is zondagavond nog niet aangetroffen. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft de zoekactie naar het meisje definitief gestaakt, laat een woordvoerder van de KNRM aan NU.nl weten.

"Omdat het gebied dermate is afgezocht wordt ervan uitgegaan dat verder zoeken geen effect heeft", aldus de woordvoerder. Er wordt van uitgegaan dat het meisje niet meer in leven is. De politie houdt kustlijn van Ameland in de gaten, mocht het lichaam van het meisje aanspoelen.

De woordvoerder van de KNRM heeft vernomen dat vissers maandag mogelijk de zoektocht naar het lichaam gaan hervatten. Volgens RTV Noord gaan maandagochtend twintig garnalenkotters op zoek naar het meisje.

De KNRM en een helikopter van de kustwacht hebben zaterdagnacht en zondag gezocht naar het meisje. Zondag werd daarbij op het water, het strand, in de duinen en verdere omgeving gezocht naar het vermiste meisje. Ook een boot met sonarapparatuur van de Landelijke Eenheid van de politie werd ingezet bij de zoektocht.

Het meisje verdween zaterdagavond rond 22.30 uur toen ze met haar vader en zusje in de branding naar de zonsondergang keek. Volgens de KNRM zorgde de sterke stroming in de zee er mogelijk voor dat de gezinsleden afdreven.

De vader en de jongste dochter konden zelf het strand weer bereiken. Het veertienjarige meisje raakte vermist en is nog altijd niet gevonden. Het Duitse gezin was op het eiland om vakantie te vieren, zegt burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland tegen Omrop Fryslân.