Bij vliegbasis Gilze-Rijen in Noord-Brabant is rond 13.00 uur een zweefvliegtuig neergestort. Daarbij is één persoon overleden, bevestigt de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant aan NU.nl.

De veiligheidsregio kon niet zeggen hoeveel mensen er aan boord waren van het toestel. Ook het type vliegtuig is nog onbekend. Politie, ambulances, brandweer en traumahelikopter zijn aanwezig.

Zaterdag kwamen twee Nederlandse piloten, waaronder een 29-jarige man, om bij een andere crash net over de grens in Duitsland, nabij Dülmen. Mogelijk raakten de twee vliegtuigen met elkaar in botsing in de lucht. De Duitse luchtvaartautoriteit onderzoekt de crash.