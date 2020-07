Bij vliegbasis Gilze-Rijen in Noord-Brabant is rond 13.00 uur een zweefvliegtuig neergestort. Daarbij is de piloot, een 37-jarige vrouw uit Kaatsheuvel, omgekomen. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant aan NU.nl.

De vrouw was de enige inzittende van het zweefvliegtuig. Na de crash zijn politie, ambulances, brandweer en een traumahelikopter ingezet.

De Landelijke Eenheid van de politie doet onderzoek naar het ongeval samen met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en Luchtvaarttoezicht, schrijft de politie op Twitter.

Derde dode in twee dagen

De vrouw is de derde piloot van een zweefvliegtuig in twee dagen tijd die bij een crash is omgekomen. Zaterdag stierven twee Nederlandse piloten, waaronder een 29-jarige man, bij een crash net over de grens in Duitsland, nabij Dülmen.

Mogelijk raakten de twee vliegtuigen boven Duitsland met elkaar in botsing in de lucht. De Duitse luchtvaartautoriteit onderzoekt het ongeval.