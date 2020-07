Bij vliegbasis Gilze-Rijen in Noord-Brabant is rond 13.00 uur een zweefvliegtuig neergestort. Daarbij is de piloot, een 37-jarige vrouw uit Kaatsheuvel, omgekomen. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant aan NU.nl.

De vrouw was de enige inzittende van het zweefvliegtuig. Na de crash zijn politie, ambulances, brandweer en een traumahelikopter ingezet.

De Landelijke Eenheid van de politie doet onderzoek naar het ongeval samen met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en Luchtvaarttoezicht, schrijft de politie op Twitter.

De piloot had ruim tien jaar vliegervaring en was lid van Luchtvaart Club (GLC) Illustrious in Gilze-Rijen, zegt een lid van de club, die het ongeval zag gebeuren, tegen NU.nl.

Vlucht ging mis bij lierstart

Het ongeval kwam volgens het lid doordat er iets misging bij de lierstart, waarna het toestel in een tolvlucht terechtkwam en neerstortte.

De lierstart is een veelgebruikte methode om zweefvliegtuigen vanaf de grond de lucht in te trekken met een duizend meter lange kabel. Hierbij hoeft geen sleepvliegtuig ingezet te worden.

"We weten nog niet wat er bij de start misging. Normaal hebben we procedures klaarliggen voor wanneer zoiets gebeurt, maar die hebben blijkbaar niet gewerkt in dit geval", zegt het clublid, die toevoegt dat het ongeval hard is binnengekomen bij de club.

Derde dode in twee dagen

De vrouw is de derde piloot van een zweefvliegtuig in twee dagen tijd die bij een crash is omgekomen. Zaterdag stierven twee Nederlandse piloten, waaronder een 29-jarige man, bij een crash net over de grens in Duitsland, nabij Dülmen.

Mogelijk raakten de twee vliegtuigen boven Duitsland met elkaar in botsing in de lucht. De Duitse luchtvaartautoriteit onderzoekt het ongeval.