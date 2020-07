De zoektocht naar een 14-jarig meisje dat de voorgaande nacht als vermist is opgegeven is zondagochtend hervat. Het meisje maakte een zwemtocht met haar vader en zusje, die haar uit het zicht verloren, bij de Nes in de buurt van Ameland.

Rond 22.30 uur maakten vader en dochter een melding en zetten de lokale autoriteiten een zoektocht in.

Urenlang zochten vijf reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en een helikopter van de kustwacht zaterdagnacht naar het vermiste meisje.

De zoekactie werd om 3.00 uur stopgezet, maar is zondagochtend bij het eerste daglicht om 05.30 uur hervat. Daarbij worden een vliegtuig van de kustwacht ingezet en twee reddingsboten van de KNRM, aldus een KNRM-woordvoerder tegen NU.nl.

Volgens de Friese politie wordt er zondagochtend met meerdere politie-eenheden gezocht op het water, het strand, in de duinen en verdere omgeving, schrijft de dienst op Twitter.

Zaterdagnacht hielpen naast de politie ook eilandbewoners met zoeken. Op dat moment stonden er golven van 1 tot 1,5 meter hoog.