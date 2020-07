Voorzitter Hubert Bruls van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft per direct een verbod ingesteld op het demonstreren met landbouwvoertuigen in Nijmegen.

De aanleiding voor dit verbod zijn enkele onaangekondigde acties van afgelopen week.

Dinsdag wilde een groep demonstranten met tractoren een woonwijk inrijden om een brief te overhandigen aan milieuactivist Johan Vollebroek. Op donderdag en vrijdag probeerden tientallen boeren met grote landbouwvoertuigen verschillende wijken in Nijmegen binnen te rijden om te demonstreren. Bij alle acties kon de politie dit tijdig voorkomen.

Volgens de gemeente waren deze demonstraties niet vooraf gemeld. Bruls, die ook burgemeester is van Nijmegen, ziet in deze onvoorspelbaarheid een risico voor omwonenden. "Ze belemmeren de doorgang voor hulpdiensten, zodat er feitelijk een gevaar voor de gezondheid kan ontstaan. Ook de verkeersveiligheid is in het geding."

De voorzitter van de veiligheidsregio laat weten dat demonstreren blijft toegestaan in de gemeente. "Mits tijdig gemeld en overlegd."

"Het is geen algeheel demonstratieverbod voor boerenorganisaties of individuen. Het staat hen vrij op alle andere manieren te demonstreren dan met behulp van landbouwvoertuigen op de openbare weg."

Het verbod in Nijmegen is ingesteld tot maandag 20 juli. Eerder werd een soortgelijk verbod ingesteld in de regio IJsselland in Overijssel, na een boerenprotest bij een distributiecentrum van de Albert Heijn in Zwolle.