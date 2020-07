De rechtbank in Amsterdam heeft twee mannen van 41 en 49 jaar veroordeeld tot boetes van honderden euro's vanwege racistische beledigingen tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij, Keti Koti. De rechter oordeelde dat het zeer ernstige en onnodige grievende beledigingen waren en dat het moment van de opmerkingen zeer ongepast was.

De mannen schreven in 2017 tijdens de uitzending van de Keti Koti-herdenking op de Facebook-pagina van de NOS en AT5 dat "de Apenheul een nieuw park heeft geopend".

Ook stelden de mannen tijdens de herdenking dat "Suriname een vergaarbak van waardeloze minkukels is".

De 41-jarige man uit Oud-Beijerland heeft een boete van 400 euro gekregen. De straf voor zijn 49-jarige medestander uit de Limburgse plaats Rekem valt lager uit. Hij betuigde voor de rechtbank veel spijt en bood zijn excuses aan aan de slachtoffers van de slavernij. Zijn boete is 150 euro.

OM en politie wisten de daders te traceren

Er waren meer mensen die tijdens de bewuste Keti Koti-herdenking kwetsende uitlatingen deden. Maar de politie en het Openbaar Ministerie konden veel daders niet meer traceren.

Volgens Het Parool probeerden de verdachten tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak als verweer aan te dragen dat zij hun posts vanuit België hadden gestuurd en zij dus niet in Nederland vervolgd zouden kunnen worden voor de beledigingen.

'Commentaren vallen onder vrijheid van meningsuiting'

Daarnaast beriepen de twee veroordeelde mannen zich op de vrijheid van meningsuiting en het feit dat de mensen die deelnamen aan de herdenking niet zo zwaar aan dit soort uitlatingen zouden moeten tillen. De man uit Limburg stelde volgens Het Parool tijdens de rechtszaak vooral tegen slavernij te zijn.

De man uit Oud-Beijerland was bovendien boos over het feit dat witte Nederlanders het verwijt krijgen dat zij bijdragen aan het racisme in Nederland. De officier van justitie verweet de beide veroordeelde mannen de samenleving ernstig te polariseren met hun racistische opmerkingen.