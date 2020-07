Den Haag wil in de gemeente een national monument ter herdenking van de genocide in Srebrenica plaatsen. De mogelijkheden daartoe worden momenteel onderzocht, meldt burgemeester Jan van Zanen zaterdag.

Het idee voor een monument komt van de Vereniging van overlevenden van de Srebrenica genocide juli 1995 in Nederland. Het verzoek van de Nederlands-Bosnische gemeenschap wordt gesteund door de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, zegt de gemeente Den Haag.

Ook Rotterdam is door de vereniging benaderd met het verzoek een monument te plaatsen. Den Haag meldt dat beide gemeenten in onderling overleg hebben besloten dat er één nationaal monument moet komen en dat de hofstad de beste locatie is.

"Wij onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn om zo een herdenkingsmonument een plek te geven", zegt de Haagse burgemeester. "Als stad van vrede en recht is het ons van belang om het drama dat zich in 1995 heeft afgespeeld te herdenken."

25 jaar sinds val van Srebrenica

Het is zaterdag precies 25 jaar geleden dat Srebrenica viel. Meer dan achtduizend Bosnische moslims kwamen om het leven bij de val de enclave waar de Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat gestationeerd waren.

Net zoals voorgaande jaren vindt er een herdenking plaats op het Plein in Den Haag, maar vanwege de coronacrisis gaat deze zaterdag met een kleine groep genodigden in aangepaste vorm door.