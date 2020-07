Zon en stapelwolken wisselen elkaar zaterdag af. Vooral landinwaarts valt mogelijk een bui. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Het wordt gemiddeld 18 tot 20 graden.

De dag begint met kans op buien in het binnenland. In de loop van de middag neemt de kans op een bui vanuit het westen af.

In de middag wordt het 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het zuidoosten. In de ochtend staat er een zwakke westenwind, in de middag verandert deze in een matige noordwestenwind.

Ook zondag is het afwisselend bewolkt en zonnig. De dag begint koel, maar doordat de zon schijnt en doordat er weinig wind staat neemt de temperatuur snel toe. Het wordt 18 tot 21 graden. In de middag is het ongeveer 20 graden. Zowel zondag als maandag is het droog.

