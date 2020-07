De oorzaak van het fatale ongeval met een stint in Oss is nooit meer te achterhalen, zo blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Bij de botsing met een trein kwamen twee jaar geleden vier jonge kinderen om het leven en raakte de begeleider en een ander kind zwaargewond.

Het OM noemt de resultaten van het onderzoek "heel teleurstellend".

De begeleider, die de stint bestuurde, valt volgens het OM strafrechtelijk niks te verwijten. "Ze heeft er alles aan gedaan om de aanrijding te voorkomen en moet leven met het feit dat dit niet gelukt is."

Of de producent van de stint wordt vervolgd, is nog niet duidelijk. Volgens het OM loopt het onderzoek daarnaar nog.

Stint nog in beweging tijdens botsing

Uit het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk is gebleken dat de bestuurder er tijdens het ongeval in september 2018 alles aan heeft gedaan om de stint tot stilstand te brengen. Daar slaagde ze niet in en de stint was nog in beweging toen die onder de spoorboom doorging en ook toen het voertuig in botsing kwam met een trein.

Er zijn op of in de stint geen sporen gevonden die duiden op een defect of storing kort voor het ongeluk.

De nabestaanden en de bestuurder van de stint zijn eerder deze week door het OM op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten.

Vernieuwde stint nog altijd niet de weg op

Uit eerder onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bleek al dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onvoldoende aandacht had voor de veiligheid bij de toelating van gemotoriseerde voertuigen zoals de stints. Minister Cora van Nieuwenhuizen bood hierop haar excuses aan.

Kort na het ongeval in Oss verbood de minister stints de toegang tot de openbare weg. Sindsdien werkt de fabrikant aan een terugkeer van het voertuig op de openbare weg.

Een eerder vernieuwd ontwerp werd in september vorig jaar afgekeurd door de Dienst Wegverkeer (RDW).

De nieuwe elektrische bolderkar gaat op verzoek van nabestaanden geen stint, maar BSO Bus heten. De BSO Bus beschikt onder meer over een stalen rolkooi, zijspiegels en een 'black box'.