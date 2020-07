De A2 bij Ommen richting Zwolle was vrijdagochtend enkele uren dicht nadat een vrachtwagen met een open laadbak tegen een matrixbord is gereden, laat Rijkswaterstaat weten. Inmiddels is de weg sinds 9.15 uur weer vrij voor verkeer.

De chauffeur van de vrachtwagen was vergeten zijn laadklep naar beneden te halen. Werkzaamheden duurden enkele uren omdat de schade aan de weg en het matrixbord groot was. Onder meer een verkeerscamera was door het ongeluk gesneuveld. De weg was in eerste instantie in beide richtingen gesloten.

Op het hoogtepunt stond er ruim acht kilometer file en liep het verkeer ruim twee uur vertraging op. In totaal was een stuk van zeven kilometer van de snelweg gesloten. Ook op de N340 stond zes kilometer file russen Ommen en Zwolle vanwege omrijders.