De A28 richting bij Ommen is richting Zwolle dicht nadat donderdagnacht een vrachtwagen met een open laadbak tegen een matrixbord is gereden, laat Rijkswaterstaat weten. De komende uren blijft de weg gesloten.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden zullen duren. Volgens Rijkswaterstaat is de schade aan de weg groot. Onder meer het asfalt moet gerepareerd worden. Bij het ongeluk is een verkeerscamera gesneuveld, laat Rijkswaterstaat weten.

Hoe laat de weg wordt vrijgegeven is nog niet duidelijk. Op het moment staat er zes kilometer file op de A28 en loopt het verkeer ruim twee uur vertraging op. In totaal is een stuk van zeven kilometer van de snelweg gesloten. Ook op de N340 staat zes kilometer file russen Ommen en Zwolle vanwege omrijders.

Omrijden kan vanaf Emmeloord en Kampen over de A7, A6 en N50. Vanaf knooppunt Julianaplein wordt het verkeer omgeleid.