De Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft donderdag opnieuw kritiek geuit op het grote onderzoek naar de Indonesië-oorlog (1945-1950), gefinancierd door het kabinet. Onderzoekers zouden de "schijn van partijdigheid" wekken, schrijft de federatie in een verklaring op de website.

Met name de uitspraak van de Zwitserse historicus Rémy Limpach dat "racisme in het DNA van KNIL-officieren" zat, leidt tot ergernis bij de federatie. Hij deed de uitspraak begin deze maand in een interview met NRC Handelsblad.

Limpach schreef in 2016 een uitgebreid boek over structureel extreem geweld in de koloniale Indonesië-oorlog. Zijn werk was aanleiding voor een groot nieuw onderzoek naar het Nederlandse optreden daar, uitgevoerd door het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Limpach is als onderzoeker betrokken bij het project.

FIN: Veteranen voelen zich gediscrimineerd

Volgens FIN staat "als een paal boven water" dat de beweringen van Limpach voor ergernis hebben gezorgd onder Indische Nederlanders. Vooral veteranen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) zouden zich "gediscrimineerd en beledigd" voelen. FIN zegt de programmadirectie om opheldering te hebben gevraagd.

In het interview met NRC zegt Limpach dat het niet zijn bedoeling is om veteranen aan de schandpaal te nagelen. "Ik laat dan ook zien dat de meerderheid niet bij extreem geweld betrokken was", zegt hij.

Wel pleit hij voor een besef dat Nederland ook zelf dader was in Indonesië en hoopt dat er meer debat wordt gevoerd over het racisme in de Nederlandse koloniale erfenis.

Federatie bezorgd om partijdigheid

Het is niet de eerste keer dat er ophef is over het Indië-onderzoek. Ook beweringen van historici Remco Raben en Anne-Lot Hoek, die ook bij het onderzoek betrokken zijn, leidden tot kritiek.

FIN-voorzitter Hans Moll zegt zich zorgen te maken over de koers van het onderzoek en wil onder meer weten hoe de onafhankelijkheid van de onderzoekers gewaarborgd wordt.

Vorig jaar uitte FIN in een open brief op de eigen website eveneens haar onvrede. De kritiek richtte zich toen op het betrekken van ontkenners van de Bersiap bij het onderzoek, de uiterst gewelddadige periode in de Nederlandse en Indonesische geschiedenis die van oktober 1945 tot begin 1946 duurde.

FIN heeft het advies- en overlegorgaan dat bij het Indië-onderzoek is ingesteld om opheldering gevraagd. Er zou onder meer inzicht moeten worden gegeven in wat het onderzoek voor invloed heeft op de samenleving.

'Excuses waren onverwacht'

FIN uit ook kritiek op de naar eigen zeggen "onverwachte excuses van Nederland aan Indonesië" eerder dit jaar. "Terwijl veel (Indische) Nederlanders verbijsterd waren, toonden het Indisch Herinneringscentrum (IHC) en Pelita zich opmerkelijk genoeg juist verheugd. Precies deze organisaties hebben namens Indisch Nederland zitting in het advies- en overlegorgaan", zegt de federatie.

De betrokken onderzoeksinstellingen zijn nog niet bereikbaar voor een reactie.