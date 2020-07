De Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft donderdag kritiek geuit op het grote vierjarig onderzoek naar de Indonesië-oorlog (1945-1949), dat gefinancierd wordt door het kabinet. Onderzoekers zouden de "schijn van partijdigheid" wekken, schrijft de belangenorganisatie in een verklaring op de website.

Met name de uitspraak van de Zwitserse historicus Rémy Limpach dat "racisme in het DNA van KNIL-officieren" zat, leidt tot ergernis bij de belangengroep. Hij deed die uitspraak begin deze maand in een interview met NRC.

Volgens de FIN staat "als een paal boven water" dat de beweringen van Limpach voor irritatie hebben gezorgd onder Indische Nederlanders. Veteranen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) zouden zich "gediscrimineerd en beledigd" voelen. FIN zegt de programmadirectie om opheldering te hebben gevraagd.

In 2017 is er een groot onderzoek gestart naar de gewelddadige dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD).

Het kabinet stelde drie jaar geleden 4,1 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek, dat is opgedeeld in negen verschillende projecten. De resultaten worden verwacht in september 2021. Limpach is een van de onderzoekers die aan het project meewerken.

Bij het vierjarige Indië-onderzoek is veel ruimte geboden voor getuigenissen van Nederlandse en Indonesische burgers en veteranen.

Federatie bezorgd over partijdigheid

FIN uit vaker kritiek op het onderzoek en wetenschappers die erbij betrokken zijn. De groep zegt de belangen te behartigen van Indische Nederlanders.

Eerder was FIN boos dat bij het onderzoek ook getuigenissen werden gehoord van mensen die de bersiap zouden ontkennen. De bersiap is een uiterst gewelddadige periode tussen 1945 en 1946, waarbij Nederlanders en Indische Nederlanders het doelwit waren van Indonesische paramilitaire organisaties.

De organisatie laat op de website ook weten verontwaardigd te zijn over de "onverwachte excuses" die koning Willem Alexander in maart aan Indonesië bood voor het Nederlandse geweld tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.

Onderzoek naar geweld in Nederlands-Indië

Steeds meer onderzoek toont aan dat er sprake was van structureel extreem geweld door Nederlandse militairen in Indonesië. Gewelddadigheden aan Nederlandse kant worden officieel door Nederland nog gezien als "excessen", een zienswijze die als sinds de jaren zestig bestaat.

Het vierjarige onderzoeksproject moet meer duidelijkheid geven over wat er tijdens de onafhankelijheidsoorlog precies is gebeurd.

De betrokken onderzoeksinstellingen zijn nog niet bereikbaar voor een reactie op de kritiek van de belangengroep.