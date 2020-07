Het is vrijdagochtend bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag klaart het op en komt de zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. Het wordt gemiddeld 16 tot 19 graden.

De ochtend begint bewolkt. Vooral in het noorden regent het, maar ook in de rest van het land vallen er buien. In de middag klaart het op en gaat de zon vaker schijnen. Wel kan ook dan nog steeds af en toe een enkele bui vallen.

In de avond is het overal droog en klaart het verder op. Het wordt 19 tot 20 graden in het zuidoosten en ongeveer 14 graden in het noorden en noordwesten. In de rest van het land wordt het zo'n 15 tot 18 graden.

In de ochtend staat er een matige zuidwestenwind in het zuidoosten. In de loop van de dag neemt de wind af en draait deze naar het noorden. Aan de kust is de wind vrij krachtig tot krachtig.

Het weekend begint afwisselend met vrij koele temperaturen, bewolking en hier en daar een enkele bui. Vanaf zondag klaart het op en wordt het warmer.

