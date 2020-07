Omwonenden van tbs-kliniek de Kijvelanden en de psychiatrische zorginstelling Antes in het Zuid-Hollandse Poortugaal ontvangen vanaf 16 juli sms'jes bij incidenten. De proef met de meldingen is in het leven geroepen vanwege de onrust onder de buurtbewoners.

Er zijn zorgen sinds de ontsnapping van twee tbs'ers op 1 maart. Het duo kon de kliniek verlaten door een medewerker te gijzelen. Zowel binnen als buiten schoten ze met een vuurwapen. Achteraf bleek het om losse flodders te gaan.

De bewoners maakten vervolgens duidelijk in de toekomst snel op de hoogte te willen worden gesteld bij incidenten waar zij mogelijk mee te maken krijgen. Fivoor, waar de tbs-kliniek onder valt, zegt dat beide organisaties "graag een goede buur willen zijn".

De sms-dienst is ontwikkeld in overleg met omwonenden en is de komende drie maanden alleen beschikbaar voor een beperkt aantal personen. Zij ontvangen bijvoorbeeld een veiligheidswaarschuwing bij een ontsnapping of uitleg als hulpdiensten onderweg zijn.

De eindevaluatie van de proef vindt halverwege oktober plaats. Mocht de sms-dienst goed werken, dan kunnen alle omwonenden zich aanmelden voor meldingen.