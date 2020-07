Shahid B. krijgt donderdag anderhalf jaar cel opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het in augustus vorig jaar neerslaan van een agent die een trouwstoet in Rotterdam controleerde. Daarnaast wil de rechtbank in Rotterdam dat hij zich na zijn celstraf laat opnemen in een kliniek voor mensen met gedragsstoornissen of een licht verstandelijke handicap.

De agent kampt nog steeds met letsel. Als gevolg hiervan moet hij een andere baan binnen de politie zoeken.

Dit wordt B. zwaar aangerekend. "Het slachtoffer en zijn gezin ondervinden hiervan nog steeds de nare gevolgen", aldus de rechtbank. De man viel de agent bij het incident van 30 augustus vorig jaar van achteren aan en liet de diender bewusteloos op het gras achter.

De agent wilde een van de bruiloftsgasten die meereed in de overlastgevende trouwstoet oppakken, maar die weigerde de aanwijzingen van de politie op te volgen. Toen B., de broer van de bruid, zag dat iemand werd opgepakt, rende hij naar de agent toe en sloeg hem op zijn achterhoofd.

Agent: 'Ik heb medelijden met hem'

Familieleden van B. hebben geprobeerd te verhinderen dat hij opgepakt zou worden voor de mishandeling van de agent. Ook zij werden gearresteerd. De agent heeft tijdens zijn spreekrecht gezegd dat hij medelijden heeft met B., omdat hij zonder moraal is opgevoed.

Tijdens eerdere zittingen in de zaak kwam naar voren dat de verdachte problemen heeft. Zo heeft B. grote schulden en zat hij voor zijn arrestatie in een traject voor begeleid wonen. Daarnaast heeft hij een laag IQ, een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een cannabisverslaving.

"Uit rapporten en de verklaringen van de deskundigen blijkt dat de verdachte binnen het reguliere zorgtraject niet steeds de juiste hulp heeft gekregen. De verdachte zat niet op de goede plek, de begeleiding was onvoldoende en er is onvoldoende rekening gehouden met zijn licht verstandelijke beperking", zo meldt de rechtbank.

De man wordt nu dan ook na zijn celstraf doorverwezen naar een klinische instelling en moet aansluitend opgenomen worden in een instelling voor begeleid of beschermd wonen.