Ook donderdag wordt een regenachtige dag met bewolking. Het wordt ongeveer 17 graden. Er staat een matige wind, die in de middag uit het zuidwesten komt.

Vooral in het midden en noorden van het land valt er regen en motregen. In het zuiden valt minder regen en kan de zon af en toe doorkomen.

Doordat het in het zuiden kan opklaren, kan de temperatuur oplopen tot 23 graden. Lokaal kan het in het zuidoosten 24 graden worden. In het noordoosten wordt het ongeveer 14 graden. In de rest van het land wordt het door de bewolking zo'n 17 graden.

Aan zee is de wind vrij krachtig. Aan de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig. In het noorden staat een zwakke tot matige oostenwind. In de rest van het land staat een matige zuidwestenwind.

Vrijdag is het opnieuw regenachtig met vrij veel wind. Na zaterdag klaart het op en volgen zonnige periodes. De temperatuur loopt dan ook langzaamaan op.

