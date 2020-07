De oud-advocaten van kroongetuige Nabil B. hebben aangifte gedaan tegen Peter R. de Vries vanwege laster. De misdaadjournalist stelt dat een van de anonieme raadsmannen ongepaste seksuele opmerkingen heeft gemaakt tegen B., dat wordt tegengesproken.

De kroongetuige werd bijgestaan door twee advocaten, waarvan een van hen verantwoordelijk was voor de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie (OM). De tweede advocaat stond B. als verdachte in het Marengo-proces bij.

Over laatstgenoemde zei de misdaadjournalist in het programma Beau dat een van de redenen van zijn ontslag het maken van seksueel getinte grappen zou zijn waar B. niet van gediend was.

"De anonieme advocaten leggen zich er niet bij neer dat De Vries de eer en goede naam van tenminste één van hen aanrandt door telastlegging van seksueel grensoverschrijdend gedrag", valt te lezen in een verklaring.

De anonieme advocaat zelf zei in een interview in het AD dat juist de bemoeienis van De Vries met de verdediging reden was voor de breuk tussen B. en de raadsman. In de persverklaring wordt herhaald dat De Vries de kroongetuige zou hebben bewogen "de anonieme advocaten te bedanken om voor bijstand door hem te

kunnen kiezen." Iets dat door De Vries stellig wordt ontkend en dat ook zegt te kunnen bewijzen.

De Vries noemt aangifte kansloos

Gevraagd naar reactie op de aangifte zegt De Vries die als "kansloos" te beschouwen. "Ik heb alleen maar gereageerd op het feit dat de advocaat zelf zijn geheimhoudingsplicht heeft verbroken en daarbij een aantal onware en onjuiste uitspraken heeft gedaan", aldus De Vries. "Die heb ik weerlegd."

"De huidige advocaat van de kroongetuige (Peter Schouten, red.) heeft schriftelijk namens kroongetuige bevestigd dat ik honderd procent de juiste feiten heb vermeld." vervolgt De Vries. "Ik ga zelf morgen een klacht indienen bij de Orde van Advocaten tegen de anonieme ex-advocaat. De anonieme advocaat steekt met deze nieuwe actie zijn hoofd alleen maar verder in de strop.”