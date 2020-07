Alle 57 boeren die sinds woensdagochtend vastzaten omdat zij de weg blokkeerden bij een protest in Drenthe, zijn weer vrijgelaten, aldus de politie. Bij het politiebureau in Assen hadden zich een paar honderd boeren verzameld uit protest tegen de aanhoudingen. In aanloop daarvan zijn opnieuw boetes uitgedeeld.

De meeste vrijgelaten boeren kregen na verhoor een boete van 390 euro omdat ze het deze week ingevoerde tijdelijke verbod hebben overtreden dat er niet gedemonstreerd mag worden met landbouwvoertuigen. Onder de groep zaten ook vijf minderjarigen, die moeten zich melden bij bureau HALT.

Veel van de bekeurde boeren accepteren de boete niet, zo zei een van de vastgehouden demonstranten na vrijlating tegen NU.nl. Ze wachten liever de rechtszaak op 19 november af die zal worden gehouden bij de kantonrechter in Assen. Een enkeling heeft de schikking wel geaccepteerd, meldt RTV Drenthe.

Honderden boeren bij politiebureau Assen

Bij het politiebureau Assen-Balkengracht waren woensdagmiddag honderden boeren bijeen gekomen om te demonstreren tegen de aanhoudingen eerder die dag. Demonstreren bij het bureau was toegestaan, maar niet met trekkers, benadrukte een woordvoerder van politie tegen NU.nl. Daar hebben de boeren zich aan gehouden. Rond vijf uur waren alle vastzittende boeren vrijgelaten en dat betekende ook het einde van de demonstratie buiten het bureau.

Woensdagmiddag in aanloop van de demonstratie zijn in Assen wel opnieuw 29 bestuurders van trekkers en andere landbouwvoertuigen bekeurd. Zij krijgen een boete van 390 euro omdat In Drenthe, Friesland en Groningen niet met een landbouwvoertuig gedemonstreerd mag worden.

26 Boerenprotest bij politiebureau Assen na aanhoudingen

Agractie: 'Emoties lopen hoog op'

Boerenproestgroep Agractie heeft zich middels een verklaring achter de spontane actie geschaard. "Demonstreren met trekkers en landbouwvoertuigen is een geoorloofde manier van demonstreren, omdat landbouwvoertuigen gewoon toegestaan zijn op de openbare weg." Volgens de verklaring versterkt het verbod bij boeren "het gevoel niet gehoord en geaccepteerd te worden".

"Emoties lopen hoog op", zegt Agractie-bestuurslid Bart Kemp in gesprek met NU.nl over de protesten. "Een trekker hoort bij een boer en veel boeren vinden dat dit verbod indruist tegen hun demonstratierecht. Ze zien dit als een vreedzame manier van protest".

Boeren boos over verbod

Tot volgende week maandag geldt een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen in de veiligheidsregio's Drenthe, Friesland en Groningen. Onverwachtse demonstraties en blokkades van snelwegen en distributiecentra leidden volgens de veiligheidsregio's tot onveilige situaties.

Actievoerende boeren demonstreren al enkele dagen tegen de plannen van minister Carola Schouten (Landbouw) om het toevoegen van extra eiwit aan veevoer te verbieden. Met de maatregel moet extra stikstofruimte gewonnen worden.