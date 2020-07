Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank van Amsterdam vier jaar celstraf geëist tegen de man die in januari een vriend van hem doodschoot tijdens het maken van een videoclip. Het incident gebeurde onder invloed van drank en drugs.

Justitie verwijt de verdachte doodslag op het de 26-jarige slachtoffer Richard Cordova. Het OM zegt dat er geen sprake is van een ongeluk omdat Frank Y. bewust het risico heeft genomen op de dood van het slachtoffer.

In de avond van 27 januari bezocht Y. samen met zijn vriendin en een vriend de studentenwoning van Cordova aan de Daaldijk in de Amsterdamse wijk Zuidoost.

De 22-jarige Y. vertelde in de rechtbank de fatale avond flink wat wijn en whiskey te hebben gedronken, ketamine te hebben gebruikt en joints te hebben gerookt. Dat deden ze wel vaker, aldus Y. Ze kwamen dan met vrienden samen in woning van het slachtoffer om samen te "chillen of te netflixen".

Wapen eerder afgevuurd zonder gevolgen

Die avond was het de bedoeling om een videoclip op te nemen met Cordova als regisseur. De verdachte zegt dat hij het wapen speciaal voor de opname had aangeschaft. Op de vraag van de rechtbank waarom dit een echt wapen moest zijn, zegt hij dat dit er beter uit zou zien op beeld.

Y. laat weten die avond meerdere malen te hebben gecontroleerd of er geen kogels in het wapen zaten. Af en toe werd het wapen namelijk voorzien van kogels en doorgeladen. Op beelden die zijn gemaakt is ook te zien dat de verdachte het wapen op zijn eigen hoofd zet en zonder gevolgen afvuurt.

Toch ging het mis. Waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs had Y. niet door dat er kogels in het wapen zaten en schoot op Cordoba die in elkaar zakt. Reanimatie mocht niet meer baten.

Het OM gaat niet uit van opzet, maar vindt wel dat de man bestraft moet worden. "Verdachte heeft niks gedaan om de kans op de dood te verkleinen", aldus de officier, verwijzend naar de vijf kogels die nog in het wapen zaten.

Ook het bezit van het wapen wordt Y. door het OM zwaar aangerekend. "Er is geen enkel excuus."

Volgens verdediging sprake van dood door schuld

De advocaat van Y., David Rutten, bepleit dat zijn cliënt niet schuldig is aan doodslag, maar aan dood door schuld. Het juridische verschil zit er volgens Rutten in dat zijn cliënt niet bewust de kans heeft aanvaard op de dood van de man.

De straf die zijn cliënt heeft uitgezeten in voorarrest is volgens de advocaat voldoende straf.

De rechtbank doet op 22 juli uitspraak.