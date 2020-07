De politie heeft woensdag controles ingesteld op een aantal wegen richting een politiebureau in Assen. Meerdere boeren proberen daar met trekkers heen te komen om te protesteren tegen de arrestatie van 57 boeren, ondanks een verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen in Drenthe, Friesland en Groningen.

Honderden boeren zijn naar politiebureau Assen-Balkengracht gekomen om te demonstreren tegen de aanhoudingen, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. Demonstreren bij het bureau is toegestaan, maar niet met trekkers, benadrukt ze.

"Emoties lopen hoog op", zegt Agractie-bestuurslid Bart Kemp in gesprek met NU.nl over de protesten. "Een trekker hoort bij een boer en veel boeren vinden dat dit verbod indruist tegen hun demonstratierecht. Ze zien dit als een vreedzame manier van protest".

Agractie heeft zich middels een verklaring achter de spontane actie geschaard. "Demonstreren met trekkers en landbouwvoertuigen is een geoorloofde manier van demonstreren, omdat landbouwvoertuigen gewoon toegestaan zijn op de openbare weg." Volgens de verklaring versterkt het verbod bij boeren "het gevoel niet gehoord en geaccepteerd te worden".

Op het bureau worden zo'n vijftig betogers vastgehouden die eerder op de dag met trekkers een afvalverwerkingsbedrijf in Wijster blokkeerden. Zij worden in de loop van de dag heengezonden en krijgen elk een boete van 390 euro, voor het overtreden van het verbod om met landbouwvoertuigen te demonstreren.

Onder de aangehouden boeren zijn vijf minderjarigen die met trekkers het bedrijf blokkeerden, laat de politie weten. Zij worden doorgestuurd naar Bureau Halt.

26 Boerenprotest bij politiebureau Assen na aanhoudingen

Politie controleert toegangswegen

De politie heeft op enkele wegen die naar het bureau leiden, controles ingesteld om te voorkomen dat trekkers bij het bureau kunnen komen. In de buurt van het bureau verloopt de demonstratie momenteel nog rustig, zegt de woordvoerder.

Op beelden is te zien dat trekkers onderweg zijn naar het politiebureau Assen-Balkengracht om zich bij de demonstratie aan te sluiten.

"Er zijn zo'n honderd man te voet bij het bureau op dit moment en dat verloopt allemaal heel rustig", zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. "Demonstreren zonder landbouwvoertuigen is uiteraard gewoon toegestaan."

Boeren boos over verbod

Tot volgende week maandag geldt een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen in de veiligheidsregio's Drenthe, Friesland en Groningen. Onverwachtse demonstraties en blokkades van snelwegen en distributiecentra leidden volgens de veiligheidsregio's tot onveilige situaties.

Veel boeren willen alsnog met trekkers demonstreren en zijn boos over het verbod. De blokkades worden vaak georganiseerd door losse groepen boeren. Overleg vooraf met de politie ontbreekt volgens de drie noordelijke veiligheidsregio's. Zij willen deze week in gesprek met deze groepen, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over de veiligheid.

Actievoerende boeren demonstreren al enkele dagen tegen de plannen van minister Carola Schouten (Landbouw) om het toevoegen van extra eiwit aan veevoer te verbieden. Met de maatregel moet extra stikstofruimte gewonnen worden.

"Het lijkt te escaleren helaas, omdat er met het veevoer op het niveau van het boerenbedrijf wordt ingegrepen", zegt Kemp over de protesten en blokkades.