Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijkmakende nieuws.

Nu nog regen, maar vanaf zaterdag zon

De regenachtige periode die we nu ervaren is niet ongewoon voor een Nederlandse zomer, zo vertellen meteorologen aan NU.nl. Vanaf zaterdag knapt het voor zonliefhebbers gelukkig weer op. "We krijgen dan te maken met een hogedrukgebied en dat kan tien tot veertien dagen duren. 20 tot 25 graden, een volstrekt normale temperatuur. Dat mogen we aangenaam zomerweer noemen", aldus weerman Reinier van den Berg.

Tweevoudig wereldkampioen Alonso terug in Formule 1

Renault heeft woensdag bevestigd dat Fernando Alonso volgend seizoen een stoeltje krijgt en daarmee terugkeert in de Formule 1. Hij zegt dat hij met trots en emotie terugkeert "naar het team dat mij de kans gaf aan het begin van mijn carrière".

Overheid trekt 30 miljoen euro uit voor laadpalen voor elektrische auto's

Vanaf volgend jaar moeten er dagelijks 213 nieuwe laadpalen worden geplaatst voor elektrische auto's, zo meldt het ministerie van Infrastructuur. Hier wordt 30 miljoen euro voor uitgetrokken.

"Om de voordelen van elektrisch rijden te kunnen benutten, moet je er wel van op aan kunnen dat je je auto overal in Nederland makkelijk kunt opladen", schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Meeste sectoren vertrouwen weer in voortbestaan

Het aantal bedrijven dat denkt minstens nog een jaar te bestaan is in juni toegenomen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in de zakelijke dienstverlening is het vertrouwen in het voortbestaan van het eigen bedrijf tussen mei en juni toegenomen.

De horeca is nog pessimistisch. Een kwart van de ondernemers in die sector denkt het nog een jaar te kunnen overleven.

Marsrover Curiosity begint aan 'roadtrip' die hele zomer duurt

De Marsrover Curiosity van NASA is deze week begonnen met een 'roadtrip' over ongeveer 1,6 kilometer aan terrein op de 'Rode Planeet'. De tocht duurt sowieso de hele zomer, maar loopt mogelijk vertraging op als besloten wordt om een grondmonster te nemen.

NASA hoopt meer te leren over de wateren die vroeger over Mars hebben gestroomd.